Inter-Lecce, Manganiello l’arbitro per la 25ª giornata di Serie A: le designazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Inter-Lecce si giocherà domenica alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023: ci sarà Manganiello della sezione di Pinerolo. ARBITRO Inter-Lecce (domenica 5 marzo ore 18.00) Arbitro: Gianluca ManganielloAssistenti arbitrali: Marco Scatragli – Dario GarzelliQuarto ufficiale: Francesco MeravigliaArbitro VAR: Luigi NascaAssistente VAR: Manuel Volpi Di seguito, oltre all’arbitro di Inter-Lecce, le designazioni per tutte le altre partite della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023. NAPOLI-LAZIO venerdì ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023)si giocherà domenica alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la venticinquesimadiA 2022-2023: ci saràdella sezione di Pinerolo. ARBITRO(domenica 5 marzo ore 18.00) Arbitro: GianlucaAssistenti arbitrali: Marco Scatragli – Dario GarzelliQuarto ufficiale: Francesco MeravigliaArbitro VAR: Luigi NascaAssistente VAR: Manuel Volpi Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della venticinquesimadiA 2022-2023. NAPOLI-LAZIO venerdì ...

