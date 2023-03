Inter, l’ad Antonello sullo Stadio: «Il piano A non cambia: San Siro con il Milan» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole dell’ad dell’Inter Antonello sullo Stadio: «La nostra volontà non è cambiata, ma ma valutiamo altre strade» A margine dell’incontro odierno con l’ECA, l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato del nuovo Stadio ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole. «Per noi il piano A è San Siro insieme al Milan, dopo 3 anni e mezzo di duro lavoro con approvazione di massima del Consiglio Comunale, con discorsi da approfondire, rinunciare a un progetto di questo tipo è una cosa a cui dobbiamo pensare un po’ di più. Quella è l’alternativa principale. Aspettiamo anche le analisi del Milan su La Maura ma mi sembra che Snaitech abbia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole deldell’: «La nostra volontà non èta, ma ma valutiamo altre strade» A margine dell’incontro odierno con l’ECA,dell’, Alessandro, ha parlato del nuovoai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole. «Per noi ilA è Saninsieme al, dopo 3 anni e mezzo di duro lavoro con approvazione di massima del Consiglio Comunale, con discorsi da approfondire, rinunciare a un progetto di questo tipo è una cosa a cui dobbiamo pensare un po’ di più. Quella è l’alternativa principale. Aspettiamo anche le analisi delsu La Maura ma mi sembra che Snaitech abbia ...

