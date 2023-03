Inter, la richiesta della dirigenza a Inzaghi: obiettivo chiaro e prioritario – CdS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri ad Appiano Gentile doppio confronto, prima tra la dirigenza dell’Inter e Inzaghi poi fra lo stesso allenatore e i calciatori (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa sapere quale richiesta la società ha fatto al tecnico. UNITI VERSO IL TRAGUARDO – L’Inter ha poco meno di cento giorni per rendere la stagione positiva e non piena di rammarico. E dovrà farlo ottenendo – come minimo – un obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League tramite la Serie A. Ossia chiudere nei primi quattro posti, per non avere un danno evidente a livello economico e sportivo. È questa la richiesta che, ieri pomeriggio, la dirigenza al completo ha fatto a Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport segnala come per l’Inter sia ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri ad Appiano Gentile doppio confronto, prima tra ladell’poi fra lo stesso allenatore e i calciatori (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa sapere qualela società ha fatto al tecnico. UNITI VERSO IL TRAGUARDO – L’ha poco meno di cento giorni per rendere la stagione positiva e non piena di rammarico. E dovrà farlo ottenendo – come minimo – un: la qualificazione alla prossima Champions League tramite la Serie A. Ossia chiudere nei primi quattro posti, per non avere un danno evidente a livello economico e sportivo. È questa lache, ieri pomeriggio, laal completo ha fatto a Simone. Il Corriere dello Sport segnala come per l’sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter, la richiesta della dirigenza a Inzaghi: obiettivo chiaro e prioritario – CdS - internewsit : Inter, la richiesta della dirigenza a Inzaghi: obiettivo chiaro e prioritario - CdS - - ferrantelli94 : RT @spillo_oSa: Opinione non richiesta sul tema allenatori - inzaghi, inadatto all'Inter, serve una gestione dell' ambiente che non sa fare… - spillo_oSa : Opinione non richiesta sul tema allenatori - inzaghi, inadatto all'Inter, serve una gestione dell' ambiente che non… - infoiteconomia : Inter, aumentano i premi UEFA! Prima richiesta Settlement Agreement OK -