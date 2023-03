Inter, il sostituto di Skriniar non va sbagliato: in corsa Djalò, Demiral, Pavard e Scalvini (Di mercoledì 1 marzo 2023) Segnali preoccupanti in casa Inter in vista del futuro: quanto è dura la vita senza Milan Skriniar. Il dato è inequivocabile: gli ultimi cinque gol subiti sono arrivati senza lo slovacco. Uno di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Segnali preoccupanti in casain vista del futuro: quanto è dura la vita senza Milan. Il dato è inequivocabile: gli ultimi cinque gol subiti sono arrivati senza lo slovacco. Uno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, il sostituto di Skriniar non va sbagliato: in corsa Djalò, Demiral, Pavard e Scalvini: Inter, il sostituto d… - Maldi___ : RT @Gazzetta_it: Inter, il sostituto di Skriniar non va sbagliato: in corsa Djalò, Demiral, Pavard e Scalvini - Gazzetta_it : Inter, il sostituto di Skriniar non va sbagliato: in corsa Djalò, Demiral, Pavard e Scalvini - infoitsport : Calciomercato Inter, si valuta un ex Juve come sostituto di Handanovic - MCalcioNews : Inter: addio Inzaghi costa 50 milioni, scelto il sostituto low cost -