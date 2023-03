Inter, il Lecce simbolo di una stagione. La partita d’andata è un segnale (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Inter non è assolutamente nella posizione di sottovalutare le partite: lo dice la classifica, lo dice l’ultima sconfitta, tutto insomma fa alludere a questo. Il prossimo ostacolo sarà il Lecce, la gara d’andata è un segnale. PARTENZA – Partire ad inizio anno con una vittoria è stato positivo, ma la partita in sé aveva già dato i primi segnali di come sarebbe stata la stagione. Segnare dopo 90 secondi il gol dell’1-0, subire la rete su contropiede e disattenzione in copertura di Marcelo Brozovic, poi vincere all’ultimo minuto di partita con la rete di Denzel Dumfries. Il match di Lecce riassume tutto ciò che è stata l’annata nerazzurra: alti e bassi continui, passati dalle vittorie con Barcellona o Napoli alle sconfitte con Empoli o Bologna. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’non è assolutamente nella posizione di sottovalutare le partite: lo dice la classifica, lo dice l’ultima sconfitta, tutto insomma fa alludere a questo. Il prossimo ostacolo sarà il, la garaè un. PARTENZA – Partire ad inizio anno con una vittoria è stato positivo, ma lain sé aveva già dato i primi segnali di come sarebbe stata la. Segnare dopo 90 secondi il gol dell’1-0, subire la rete su contropiede e disattenzione in copertura di Marcelo Brozovic, poi vincere all’ultimo minuto dicon la rete di Denzel Dumfries. Il match diriassume tutto ciò che è stata l’annata nerazzurra: alti e bassi continui, passati dalle vittorie con Barcellona o Napoli alle sconfitte con Empoli o Bologna. ...

