Inter | i nomi per il dopo Skriniar | Demiral e Scalvini | ma non solo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Calciomercato, i difensori in lizza per il postla sconfitta di Bologna (QUI le parole di Simone Inzaghi), per l’è il momento di tornare a vincere in campionato per mantenere quella zona Champions che la società vuole. Lo scudetto sembra ormai cosa impossibile e i nerazzurri puntano allora a fare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sponsor Inter, in corsa Turkish Airlines e Leo Vegas: ma emergono altri due grossi nomi - fcin1908it : Sponsor Inter, in corsa Turkish Airlines e Leo Vegas: ma emergono altri due grossi nomi - sportli26181512 : #Inter, rischio addii? Fondamentali quei 50 milioni...: Qualificazione in #Champions decisiva per le casse del club… - 19biofa871 : RT @bergomifabio: Ad oggi mi dicono che in prima fila ci sia la volontà di portare all’#inter un solo nome (ma per molte ragioni). #josemou… - luigi29733744 : RT @bergomifabio: Ad oggi mi dicono che in prima fila ci sia la volontà di portare all’#inter un solo nome (ma per molte ragioni). #josemou… -

Di recente è stato riaccostato all', come successore di Simone Inzaghi tornato sulla graticola ... Per concludere in merito al possibile dopo Potter, fra iè emerso pure quello di un certo ...Il suo profilo rientra pienamente nella rosa diche l'sta sfogliando in vista di giugno.In caso contrario c'è il rischio concreto di dover ricorrere ad altri addii forzati, con idi ... Inoltre l'senza Champions non sarebbe più così allettante, sia per chi è già in rosa e vuole ...

Inter, può cambiare tutto! Ecco i nomi coinvolti SportItalia.it

Quando lo slovacco non è in campo, i nerazzurri incassano reti e ballano a destra. Un segnale preoccupante per il futuro visto che Milan a luglio si trasferirà a Parigi: ecco i candidati a prendere il ...Continua lo scontro tra l’Inter e DigitalBits, ma la società nerazzurra è già pronta a un nuovo grande accordo per cambiare main sponsor ...