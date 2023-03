Inter, ecco i nomi per il dopo Inzaghi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Inzaghi rischia per la prossima stagione. Nonostante il contratto del tecnico ex-Lazio scada nel 2024, i rapporti tra questo e l’Inter potrebbero finire anzitempo. La sconfitta a Bologna è stata la settima in campionato: un po’ troppe considerando il grande organico nerazzurro. La vetta è lontana 18 lunghezze, mentre la corsa Champions è totalmente aperta, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)rischia per la prossima stagione. Nonostante il contratto del tecnico ex-Lazio scada nel 2024, i rapporti tra questo e l’potrebbero finire anzitempo. La sconfitta a Bologna è stata la settima in campionato: un po’ troppe considerando il grande organico nerazzurro. La vetta è lontana 18 lunghezze, mentre la corsa Champions è totalmente aperta, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Rimasto male per la reazione di Dzeko al cambio? Ecco, me l'aspettavo questa domanda. Anche io mi arrabb… - Cosma74 : o di Meani (“Spimga spinga” detto da Galliani parlando dei Giardalinee da infarinare) . E torno a ripetere che non… - bando10_ : @YvanGoSlow24 @PandArancio @BE_INTER Ecco, sicuramente non valeva tutti quei soldi. Però avendo avuto Vecino, Gagli… - 6hri9tian : RT @MarcoBaldinesi: Ecco l'area (coperta da riservatezza...chiaramente) dove si sta pensando costruirà il proprio stadio l'Inter. Appena fu… - Luxgraph : Liverpool-Wolves, ecco il pronostico del match -