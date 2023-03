(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ieri pomeriggio ha ripreso gli allenamenti adGentile, ma prima è andato in scena un. Il Corriere dello Sport rivela quanto è avvenuto alla Pinetina, dopo che lunedì Marotta aveva parlato pubblicamente mostrando la reazione della società (vedi articolo). LA RICHIESTA – Basta fare passi falsi in partite “abbordabili”. È questo, in sintesi, quanto la dirigenza dell’ha chiesto a Simone Inzaghi e, a sua volta, il tecnico ha detto alla squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport, parlando di unavvenuto adGentile nella giornata di ieri prima di riprendere gli allenamenti nel pomeriggio. IL PRIMO– I dirigenti, riuniti al completo, hanno per prima cosa incontrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, doppio confronto ad Appiano: i dirigenti parlano a Inzaghi che poi 'catechizza' la squadra - internewsit : Inter, doppio confronto ad Appiano Gentile! Toni duri e decisi - CdS - - LuketreeRN : @Alex_Cavasinni Monte ingaggi lordo Inter: 127 milioni mentre quello del Milan è 78, magari se una squadra spende q… - infoitsport : Serie A - Inter, doppio confronto alla Pinetina: Marotta vede Simone Inzaghi - DucadiMolinelli : @sportface2016 I romanisti se ne rendono conto che li sta prendendo per il culo? Se la Juve perdesse contro la Crem… -

confronto oggi alla Pinetina. La sconfitta di domenica a Bologna ha lasciato il segno e per ripartire c'era bisogno di parlarsi. E così, dopo le parole di ieri dell'ad Marotta ("Un club per ...Puntuali al centro sportivo dell'si sono presentati l'ad Marotta , il ds Ausilio e il suo ...summit preannunciato, peraltro, dallo stesso Marotta ieri. Scrive la Gazzetta dello Sport: ...Commenta per primo Vietato perdersi di vista e smarrire il focus, l'non può più lasciare preziosi punti per strada e allora meglio guardarsi dritto negli occhi ...è stata teatro di un...

Serie A - Inter, doppio confronto alla Pinetina: Marotta vede Simone Inzaghi. Poi l'allenatore vede la squadra Eurosport IT

Considerando tutti i passi falsi compiuti contro le 'piccole', l'Inter avrebbe potuto avere dodici punti in più rispetto a quelli attuali ...Vietato perdersi di vista e smarrire il focus, l’Inter non può più lasciare preziosi punti per strada e allora meglio guardarsi dritto negli occhi per capire dove e in che modo intervenire nel più bre ...