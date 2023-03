Inter, attacco cercasi: in Serie A tutto sulle spalle di Lautaro Martinez (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Inter ha un problema in attacco. I numeri del 2023 parlano chiaro: Lautaro Martinez sta trascinando i suoi compagni, ma non può fare tutto da solo. PROBLEMA DI CONVERSIONE – Se l’Inter si dimostra puntualmente incapace di vincere certe partite è anche per l’incapacità di convertire in gol, o a volte anche solo in occasioni vere e proprie, la mole di gioco prodotta. Sampdoria-Inter resta uno dei massimi esempi con i venticinque tiri all’attivo senza gol, ma soprattutto senza nessuna conclusione pericolosa arrivata da dentro l’area. tutto questo mette responsabilità in particolare su una categoria di giocatori. Gli attaccanti. ATTACCANTI IMPUTATI – Proprio le punte infatti sono gli elementi che, più di tutti, hanno la responsabilità di ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ha un problema in. I numeri del 2023 parlano chiaro:sta trascinando i suoi compagni, ma non può fareda solo. PROBLEMA DI CONVERSIONE – Se l’si dimostra puntualmente incapace di vincere certe partite è anche per l’incapacità di convertire in gol, o a volte anche solo in occasioni vere e proprie, la mole di gioco prodotta. Sampdoria-resta uno dei massimi esempi con i venticinque tiri all’attivo senza gol, ma sopratsenza nessuna conclusione pericolosa arrivata da dentro l’area.questo mette responsabilità in particolare su una categoria di giocatori. Gli attaccanti. ATTACCANTI IMPUTATI – Proprio le punte infatti sono gli elementi che, più di tutti, hanno la responsabilità di ...

