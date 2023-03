Inter, Antonello: «L’obiettivo minimo è la Champions, ma ancora si può sperare nello scudetto» (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo l’Executive Board dell’ECA che si è svolto stamattina a Milano. Di seguito le dichiarazioni di Antonello riportate da Tuttomercatoweb.com. Questo vertice è anche una risposta forte che l’Eca vuole dare alla Superlega? Antonello: “Innanzitutto è importante per l’Italia ospitare un evento così importante, essere qui a Milano con l’Eca per affrontare temi strategici per il calcio europeo dei prossimi anni è fondamentale anche per il calcio italiano. Durante l’anno verranno rinnovate le cariche Fifa, Uefa ed Eca, saranno importanti”. Ci sono altri club che entreranno a far parte dell’Eca? Antonello: “Sì, l’intenzione è quella di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’amministratore delegato dell’, Alessandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo l’Executive Board dell’ECA che si è svolto stamattina a Milano. Di seguito le dichiarazioni diriportate da Tuttomercatoweb.com. Questo vertice è anche una risposta forte che l’Eca vuole dare alla Superlega?: “Innanzitutto è importante per l’Italia ospitare un evento così importante, essere qui a Milano con l’Eca per affrontare temi strategici per il calcio europeo dei prossimi anni è fondamentale anche per il calcio italiano. Durante l’anno verranno rinnovate le cariche Fifa, Uefa ed Eca, saranno importanti”. Ci sono altri club che entreranno a far parte dell’Eca?: “Sì, l’intenzione è quella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura,… - marifcinter : #Stadio, le parole dell'amministratore delegato dell'#Inter Alessandro #Antonello dopo il vertice con il sindaco… - sportli26181512 : Inter, Antonello: 'Per noi il piano A resta San Siro col Milan. Ora dobbiamo aspettare loro su La Maura': Alessandr… - napolista : #Inter, Antonello: «L’obiettivo minimo è la Champions, ma ancora si può sperare nello scudetto» «Finché la matemat… - MilanWorldForum : Ancora Antonello su San Siro Le news -) -