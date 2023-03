Inter | Antonello | “Il piano A resta San Siro con il Milan”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’amministratore delegato dell’, Alessandro, èvenuto a margine dell’executive board dell’ECA svoltosi ao per parlare della questione relativa allo stadio. “Per noi ilSancol– queste le sue parole -. Dopo tre anni e mezzo di intenso lavoro, abbiamo ottenuto l’approvazione di massima del Consiglio Comunale: riteniamo che rinunciare ora non sia il caso, forse bisognava pensarci di più. Sanè la soluzione principale, dobbiamo aspettare le analisi delsu La Maura: vediamo, ma rimango fiducioso. L’ha ben chiari i prossimi passi da fare, sia coloriginario, sia qualora ilandasse da un’altra ...

Inter, Antonello: "Per noi il piano A resta San Siro col Milan. Ora dobbiamo aspettare loro su La Maura" Milan News

