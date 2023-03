Inter | addio San Siro | scelta la zona del nuovo stadio

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue il periodo più che altalenante in campionato per la squadra nerazzurra, intanto i dirigenti guardano al futuro e alimpianto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Periodo complicato in casa. La vittoria in Champions con il Porto sembrava aver portato un po’ di sereno ad Appiano Gentile dopo una serie di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.