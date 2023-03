Insufficienza venosa cronica | come prevenirla e come affrontarla

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dolore e pesantezza alle gambe, gonfiore a caviglie e polpacci, comparsa di capillari. Tutti questi sintomi possono essere campanelli di allarme dell’, patologia che, sebbene si manifesti in particolare durante la stagione calda, deve essere affrontata tempestivamente, così da mettere in atto le strategie di prevenzione necessarie. “L’si verifica quando le vene non veicolano le giuste quantità di sangue dalle estremità al cuore. Se trascurata può portare alla comparsa di varici e vene varicose e, nei casi più gravi, a flebiti (cioè infiammazioni delle vene) e tromboflebiti (formazione di coaguli di sangue che ostruiscono la circolazione). Per questo è importante non sottovalutare questi segnali, ma indagarne l’origine e l’entità ...