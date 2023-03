Infortunio Raspadori | novità sui tempi di recupero | cambia tutto

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Giacomoè out pere sta lavorando facendo terapie quotidianamente per smaltire i problemi muscolari. Il Napoli sta facendo a meno dell’attaccante ex Sassuolo già da qualche settimana per uno stiramento che ha tolto una freccia all’arco di Spalletti. Senza il jolly offensivo, gli attaccanti in rosa sono costretti a stringere i denti anche nei momenti più serrati e a scendere in campo sempre al 100%. Giacomoera stato fondamentale, fino al momento dell’, sopratin Champions League. Quattro gol e due assist in cinque presenze: numeri da capogiro per un esordiente nella competizione europea più importante. Un solo gol in Serie A, ma decisivo per la vittoria al ‘Maradona’ contro lo Spezia.Napoli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - napolimagazine : GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - apetrazzuolo : GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese -

Giacomonon ha potuto prendere parte alle trasferte di Francoforte ed Empoli per unmuscolare. L'attaccante azzurro quest'oggi si è concesso una pizza in centro da Diego Vitagliano. ...... ad eccezion fatta per Demme , che è rimasto fermo due mesi per, l'alternanza era la ... Si sono via via perse le tracce di(ora infortunato), mentre l'acquisto di gennaio ......in difesa ma perde tre pedine importanti come Cambiaghi pere Akpa Akpro e Bandinelli per squalifica. Nessun problema di formazione per Spalletti che deve rinunciare al solo. Il ...

Infortunio Raspadori, Gazzetta: si allungano tempi di recupero. Ecco ... CalcioNapoli24

In vista del match contro la Lazio, il Napoli ritrova Di Lorenzo in gruppo, mentre Raspadori lavora ancora a parte ...Tutti dunque a disposizione del tecnico di Certaldo per la trasferta di Empoli meno Giacomo Raspadori, pedina fondamentale e preziosa per il prosieguo del cammino ancora lungo e pieno di insidie che ...