Infortunati Inter: due lavorano per recuperare, per Correa invece… – SM (Di mercoledì 1 marzo 2023) Contro il Bologna, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di Dimarco e Skriniar. L’Inter è al lavoro per recuperarli entrambi in vista della sfida contro il Lecce. RECUPERI – L’Inter punta ad avere la rosa al completo per invertire la rotta il prima possibile. Secondo Sport Mediaset, in due stanno lavorando al recupero: «Questa mattina è cominciata l’operazione recupero di Federico Dimarco e Milan Skriniar. L’obiettivo è averli entrambi contro il Lecce a San Siro. Per Joaquin Correa invece si naviga a vista ma i tempi saranno sicuramente più lunghi». Per l’attaccante argentino si tratta dell’ennesima stagione lontana dai campi dopo l’anno scorso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Contro il Bologna, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di Dimarco e Skriniar. L’è al lavoro per recuperarli entrambi in vista della sfida contro il Lecce. RECUPERI – L’punta ad avere la rosa al completo per invertire la rotta il prima possibile. Secondo Sport Mediaset, in due stanno lavorando al recupero: «Questa mattina è cominciata l’operazione recupero di Federico Dimarco e Milan Skriniar. L’obiettivo è averli entrambi contro il Lecce a San Siro. Per Joaquininvece si naviga a vista ma i tempi saranno sicuramente più lunghi». Per l’attaccante argentino si tratta dell’ennesima stagione lontana dai campi dopo l’anno scorso.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Infortunati Inter: due lavorano per recuperare, per Correa invece... - SM - - FrancoLocatell6 : @DavidBasco86 SICURAMENTE L’Inter È PIÙ FORTE NON FOSS’ALTRO CHE PER GLI INFORTUNATI CHE NON HA AVUTO RISPETTO A NOI - Giovannileo17 : @METRO_POLITANS @ZZiliani @Rossonerosemper Infatti l'anno scorso avendo più infortunati l'annata è stata diversa..… - AntonioBozza10 : @Stefano90685245 @Inter Skriniar e di marco infortunati - fantapiu3 : #BolognaInter, le formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… -