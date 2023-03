Inflazione, Visco “Politica monetaria non va lasciata lavorare da sola” (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’inasprimento della Politica monetaria avviato dalla BCE nel dicembre 2021 è stato fondamentale per rispondere ai rischi derivanti dall’Inflazione elevata e in aumento. Prima ancora di esercitare i suoi effetti sulla domanda aggregata, ha operato contribuendo a contenere le attese di Inflazione, evitandone l’innalzamento a livelli eccessivamente elevati. Questo ancoraggio delle aspettative ha quindi posto le basi per evitare il verificarsi di spirali salari-prezzi. Aspettative di Inflazione basse e stabili, tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di ‘effetti di secondo ordinè. A tal fine, il lavoro e le imprese in tutti i paesi dell’area dell’euro devono continuare a comportarsi in modo responsabile. Va ben compreso che lo shock energetico è come una tassa sull’economia ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’inasprimento dellaavviato dalla BCE nel dicembre 2021 è stato fondamentale per rispondere ai rischi derivanti dall’elevata e in aumento. Prima ancora di esercitare i suoi effetti sulla domanda aggregata, ha operato contribuendo a contenere le attese di, evitandone l’innalzamento a livelli eccessivamente elevati. Questo ancoraggio delle aspettative ha quindi posto le basi per evitare il verificarsi di spirali salari-prezzi. Aspettative dibasse e stabili, tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di ‘effetti di secondo ordinè. A tal fine, il lavoro e le imprese in tutti i paesi dell’area dell’euro devono continuare a comportarsi in modo responsabile. Va ben compreso che lo shock energetico è come una tassa sull’economia ...

