“Indimenticabile” L’attore è morto | l’addio di tutti a un pezzo di storia del cinema

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023)in lutto per la scomparsa del, ricordato daper aver interpretato uno dei personaggi leggendari del film Laguna nera e volto di tanti altri film delladel. La leggenda delhorror è morta all’età di 93 anni. La sua famiglia ha detto cheper cause naturali nella sua casa di Southwest Ranches in Florida, lunedì 27 febbraio.ha notoriamente interpretato il mostro sottomarino Gill-man nel film del 1954 Creature from the Black Lagoon (Il mostro della laguna nera). Il film è stato diretto da Jack Arnold e racconta ladi un gruppo di scienziati che scoprono un umanoide anfibio nelle profondità della giungla amazzonica. Leggi anche: “È in ...