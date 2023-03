Incidenti sugli sci, una corretta preparazione atletica per prevenirli (Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Trentamila Incidenti all'anno sulle piste da sci con 1.700 di questi che costringono a un ricovero in ospedale. Sono i dati raccolti da Simon, il Sistema nazionale di sorveglianza sugli Incidenti in montagna, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. I dati riferiscono che gli infortuni coinvolgono soprattutto gli uomini, il 55%, rispetto al 45% delle donne, e che nel 50% dei casi accadono entro i 30 anni. Il 65% degli infortuni avviene in condizioni di buona visibilità, quindi non è imputabile al maltempo, e solo il 10% è dovuto a scontri con altri sciatori. Nella maggior parte dei casi, quindi, gli Incidenti sulla neve sono causati da perdita di controllo. Questo è uno dei temi affrontati da Andrea Mambretti, specialista in ortopedia e traumatologia e dirigente medico della traumatologia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Trentamilaall'anno sulle piste da sci con 1.700 di questi che costringono a un ricovero in ospedale. Sono i dati raccolti da Simon, il Sistema nazionale di sorveglianzain montagna, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. I dati riferiscono che gli infortuni coinvolgono soprattutto gli uomini, il 55%, rispetto al 45% delle donne, e che nel 50% dei casi accadono entro i 30 anni. Il 65% degli infortuni avviene in condizioni di buona visibilità, quindi non è imputabile al maltempo, e solo il 10% è dovuto a scontri con altri sciatori. Nella maggior parte dei casi, quindi, glisulla neve sono causati da perdita di controllo. Questo è uno dei temi affrontati da Andrea Mambretti, specialista in ortopedia e traumatologia e dirigente medico della traumatologia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Trentamila incidenti all’anno sulle piste da sci con 1.700 di questi che costringono a un rico… - Italpress : Incidenti sugli sci, una corretta preparazione atletica per prevenirli - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Incidenti sugli sci, una corretta preparazione atletica per prevenirli -… - Lore__82 : @SabrySocial (sugli incidenti nn hai idea di quanti nn ne vengano denunciati),prendevano come capisquadra persone c… - Italia_Notizie : Incidenti sugli sci, quando scatta la responsabilità del gestore degli impianti -