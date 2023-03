Incidente tra treni in Grecia | a Larissa carrozze in fiamme | 32 morti e 85 feriti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) - Un treno merci e un convoglio passeggeri sono entrati in collisione ieri sera, forse per un errore umano. Alcuni vagoni sono deragliati e hanno preso fuoco. Difficili i ...

Un treno merci e un convoglio passeggeri sono entrati in collisione ieri sera, forse per un errore umano. Alcuni vagoni sono deragliati e hanno preso fuoco. Difficili i ...

Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: le immagini del disastro. FOTO Sky Tg24

