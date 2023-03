Incidente nella Galleria Avellola | traffico in tilt

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutostradale nel tardo pomeriggio di oggi all’interno dellaa Benevento. Per cause in corso d’accertamento, una minicooper guidata da un 25enne, giunta quasi a metà del tunnel in direzione Rione Libertà, ha impattato contro il guardrail con il lato sinistro della parte anteriore della vettura finendo poi la corsa sulla corsia di marcia a scorrimento più lento. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per la persona a bordo. Sul posto i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi al giovane, i vigili del fuoco e due volanti della stradale.ovviamente bloccato, con tanti disagi e file, in attesa di poter liberare la strada. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.