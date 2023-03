Incidente mortale a Roma | 46enne travolto e ucciso da un’auto vicino la metro Magliana 

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non si arresta la scia di sangue sulle strade die quasi all’ordine del giorno, purtroppo, si contano incidenti mortali. Ieri sera in via Val Fiorita, intorno alle 21.30, un uomo straniero di 46 anni è statoda, all’altezza dellaMagliana. Non è ancora chiara la dinamica: il pedone stava attraversando la strada? Quello che è certo, però, è che l’uomo è morto lì, sul colpo, falciato da una vettura, una Renault Kadjar, condotta da un 60enne, che si è fermato a prestare i soccorsi. Ma invano. Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, era già troppo tardi: il suo cuore aveva smesso di battere. Ora spetterà agli agenti del Gruppo Eur della Polizia Locale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica., violento ...