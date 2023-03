Incidente in Grecia | treno deraglia e si scontra con un altro | almeno 36 morti e 85 feriti Vagoni in fiamme | passeggeri intrappolati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - SkyTG24 : Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: almeno 29 morti - SIMONESCALAS1 : RT @AndreaPecchia1: Il peggior incidente ferroviario mai avvenuto in #Grecia: 32 morti e 85 feriti accertati, tanti erano giovani di ritorn… - AlbertoatItaly : RT @tempoweb: Schianto terribile e vagoni in fiamme: le immagini impressionanti dell'incidente fra treni in #Grecia #1marzo -

Un treno che viaggiava tra Atene e Salonicco è deragliato provocando più di 30 morti e diversi feriti. Secondo le prime informazioni, tre vagoni sono deragliati nella città di Larissa (centrale) dopo che un treno merci si è scontrato con un altro convoglio che trasportava 350 passeggeri.L'operatore ferroviario greco Hellenic Train, gestito dal Gruppo FS Italiane, ha espresso in un comunicato il suo 'profondo cordoglio per il tragico' e ha offerto 'il massimo sostegno alle ...Si tratta del 'peggiorferroviario che laabbia mai visto', affermano i media greci. Tre vagoni sono deragliati pochi minuti prima della mezzanotte nella città di Larissa (nel centro ...

Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: le immagini del disastro. FOTO Sky Tg24

Un tragico incidente ferroviario in Grecia è costato la vita ad almeno 36 persone e ha provocato il ferimento di altri 85 passeggeri. Si tratta di un bilancio pesante e il timore dei soccorritori è ...Hospital units used to treat burn victims had been alerted in the area, he said, adding that dozens of ambulances were involved in the rescue effort.Rescuers wearing head lamps worked in… Leggi ...