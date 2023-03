Incidente in Grecia, scontro tra treni: 36 morti e più di 80 feriti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Incidente disastroso in Grecia, che si è trasformato in una immane tragedia. Un treno in viaggio tra Atene e Salonicco, durante la sua corsa, è deragliato improvvisamente, provocando almeno 36 morti e oltre 80 feriti (sono 85 al momento quelli registrati), 53 di questi si trovano ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva in condizioni gravissime. Roma, si lancia sui binari della metro: donna salvata dai dipendenti Atac Tragedia in Grecia: disastro ferroviario, si scontrano due treni Il tremendo avvenimento si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte. Il luogo dell’Incidente è vicino a Tempe, circa 380 chilometri a nord di Atene, lungo la linea Atene-Salonicco. A ripotare la drammatica notizia è stata l’agenzia stampa greca Ana, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Undisastroso in, che si è trasformato in una immane tragedia. Un treno in viaggio tra Atene e Salonicco, durante la sua corsa, è deragliato improvvisamente, provocando almeno 36e oltre 80(sono 85 al momento quelli registrati), 53 di questi si trovano ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva in condizioni gravissime. Roma, si lancia sui binari della metro: donna salvata dai dipendenti Atac Tragedia in: disastro ferroviario, si scontrano dueIl tremendo avvenimento si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte. Il luogo dell’è vicino a Tempe, circa 380 chilometri a nord di Atene, lungo la linea Atene-Salonicco. A ripotare la drammatica notizia è stata l’agenzia stampa greca Ana, la ...

