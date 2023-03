Incidente ferroviario, treno deraglia e si scontra con un altro: almeno 36 morti e 85 feriti. Vagoni in fiamme, passeggeri intrappolati (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragedia in Grecia , dove in un Incidente tra treni sono morte almeno 36 persone. Altre 85 sono rimaste ferite. È successo nei pressi della città di Larissa , nella regione centrale della Grecia: ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragedia in Grecia , dove in untra treni sono morte36 persone. Altre 85 sono rimaste ferite. È successo nei pressi della città di Larissa , nella regione centrale della Grecia: ...

