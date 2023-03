Incidente ferroviario | scontro fra due treni | almeno 38 morti e 85 feriti ' Le prime due carrozze polverizzate' Arrestato capostazione

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragedia in Grecia , dove in untrasono morte38 persone. Altre 85 sono rimaste ferite. È successo nei pressi della città di Larissa , nella regione centrale della Grecia: ...

...scontrati in Grecia viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l'altro stesse in arrivo e l'impatto è stato così grave che 'non è rimasto nulla delle prime due carrozze' dopo l'. ...È di 32 morti il bilancio di unavvenuto ieri sera in Grecia, nella zona di Evangelismos, vicino Tempes, dove un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone si è scontrato con un treno merci. Delle 85 ...Uno schianto tremendo che ha provocato decine di morti. E' il bilancio dello scontro tra due treni avvenuto in Grecia. 'Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sta ...

Grecia, disastro ferroviario a Larissa. Si scontrano due treni: almeno 38 morti e 85 feriti RaiNews

Il messaggio di cordoglio da parte di Fratelli d'Italia per il disastro ferroviario avvenuto a Larissa, in Grecia.