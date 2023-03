Incidente ferroviario in Grecia | decine di vittime

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Almeno 32 persone sono morte e più di 80 sono rimaste ferite in seguito a unaccaduto nei pressi della città di Larissa, nellacentrale. Attorno alla mezzanotte c'è stato uno scontro tra un treno merci e un treno passeggeri, su cui viaggiavano circa 350 persone. Più di un vagone è deragliato e almeno tre sono andati a fuoco dopo l'impatto tra i due vettori. "Lo scontro è stato molto forte. Le prime quattro carrozze sono deragliate, mentre le prime due sono quasi completamente distrutte", ha detto ai media greci Konstantinos Agorastos, governatore della Tessaglia, la regione dov'è accaduto l'. "Sono stati dieci secondi da incubo con le fiamme, non si vedeva nient'altro che fumo", ha raccontato un passeggero all'emittente greca SKAI TV. I soccorsi sono partiti nella notte e vanno ...

Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: le immagini del disastro. FOTO Sky Tg24

