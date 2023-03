Incidente ferroviario in Grecia | decine di vittime

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Almeno 40 persone sono morte e circa 130 sono rimaste ferite (mentre tra i dispersi ne restano circa 50) in seguito a unaccaduto nei pressi della città di Larissa, nellacentrale. Attorno alla mezzanotte c'è stato uno scontro tra un treno merci e un treno passeggeri, su cui viaggiavano circa 350 persone. Più di un vagone è deragliato e almeno tre sono andati a fuoco dopo l'impatto tra i due vettori. "Lo scontro è stato molto forte. Le prime quattro carrozze sono deragliate, mentre le prime due sono quasi completamente distrutte", ha detto ai media greci Konstantinos Agorastos, governatore della Tessaglia, la regione dov'è accaduto l'. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha detto che "garantirà che venga fatta luce sulle cause della tragedia". "Sono stati dieci secondi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa not… - ultimora_pol : ???? #Grecia, si dimette per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario il ministro dei trasporti. @ultimora_pol - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - SIMVIVI : RT @LilianaArmato: A causa del terribile incidente ferroviario in #Grecia, il Ministro dei Trasporti si è dimesso. A causa del terribile #… - diamondsmind00 : RT @laGreta_: Il ministro dei trasporti greco Karamanlis rassegna le dimissioni dopo l'incidente ferroviario “come minimo segno di rispetto… -

Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'vicino Larissa in Grecia è salito a 46. Lo riporta Kathimerini. Dal vagone ristorante, schiacciato nello scontro, sono stati recuperati sette corpi carbonizzati, come ha riferito ...Esplode la rabbia in Grecia per l'che ha provocato la morte di 46 passeggeri, la maggior parte studenti che tornavano a Salonicco dopo il carnevale ortodosso. Lo riporta la Bbc. Manifestanti si sono scontrati con ...... produttori dell'epica serie Prime Video Citadel , hanno rinviato il lancio del trailer dello show con Richard Madden e Priyanka Chopra per rispetto alle vittime dell'occorso in ...

L'errore del capostazione che ha causato il disastro ferroviario in Grecia EuropaToday

Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio nelle acque dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti avvenuto domenica mattina nelle ...Nella notte tra il 3 ed il 4 marzo 1944, a Balvano, in provincia di Potenza, più di 600 persone morirono in un assurdo e incredibile incidente ferroviario: il più grave della storia. Da Napoli, quasi ...