Incidente ferroviario in Grecia | almeno 32 morti e 85 feriti «Era il caos C' era fuoco ovunque»

Sale ad almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dell'avvenuto a Larissa (nel centro della Grecia) lungo la linea Atene - Salonicco. Intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 ...ATENE - Almeno 32 persone hanno perso la vita e 85 sono rimaste ferite in unavvenuto nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia. Intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a ...Tragiconella notte in Grecia. Almeno 32 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite per lo scontro fra un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo e ...

Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: le immagini del disastro. FOTO Sky Tg24

L'incidente è avvenuto nella notte tra un treno merci e un treno passeggeri. Un vagone ha preso fuoco e le persone sono rimaste intrappolate ...Almeno 32 i morti per un gravissimo incidente avvenuto ieri sera in Grecia: due treni, uno merci ed uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, si sono scontrati frontalmente. 85 finora i feriti.