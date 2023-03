Incidente ferroviario a Larissa, almeno 40 morti: si dimette il ministro dei trasporti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è aggravato ad almeno 40 morti e circa 130 feriti in Grecia il bilancio dell'Incidente ferroviario avvenuto poco prima di mezzanotte, quando un treno passeggeri si è schiantato contro un treno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è aggravato ad40e circa 130 feriti in Grecia il bilancio dell'avvenuto poco prima di mezzanotte, quando un treno passeggeri si è schiantato contro un treno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa not… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - beatricebiasco_ : RT @ultimora_pol: ???? #Grecia, si dimette per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario il ministro dei trasporti. @ultimora_pol - fernetreloaded : RT @GiorgiaMeloni: Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa notte. D… -

Grecia: due treni si scontrano a Larissa, morte almeno 40 persone Per i media greci, questo è il "peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto". Sul posto si sono recati 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, secondo quanto fanno sapere i ... Grecia, scontro fra due treni: almeno 40 morti. 'Le prime carrozze polverizzate'. Arrestato capostazione, si dimette ministro dei Trasporti Uno scontro ad alta velocità fra due treni che non sapevano di viaggiare sullo stesso binario. Sono almeno 40 i morti dell'incidente ferroviario avvenuto poco prima della mezzanotte vicino alla città di Larissa , nella zona della Grecia centrale . Le operazioni di soccorso non si sono ancora fermate: 130 i feriti, di cui ... Grecia, scontro fra treni: almeno 40 morti e 130 feriti. Le autorità: "A bordo molti studenti". Arrestato il capostazione. Si dimette il ... ATENE - Almeno 40 persone hanno perso la vita, 130 sono rimaste ferite e tra le 50 e le 60 sono attualmente disperse in un incidente ferroviario avvenuto nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia. Intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 354 passeggeri a ... Per i media greci, questo è il "peggiorche il Paese abbia mai conosciuto". Sul posto si sono recati 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, secondo quanto fanno sapere i ...Uno scontro ad alta velocità fra due treni che non sapevano di viaggiare sullo stesso binario. Sono almeno 40 i morti dell'avvenuto poco prima della mezzanotte vicino alla città di Larissa , nella zona della Grecia centrale . Le operazioni di soccorso non si sono ancora fermate: 130 i feriti, di cui ...ATENE - Almeno 40 persone hanno perso la vita, 130 sono rimaste ferite e tra le 50 e le 60 sono attualmente disperse in unavvenuto nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia. Intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 354 passeggeri a ... Grecia: scontro tra due treni, almeno 40 i morti, tra 50 e 60 i dispersi - Europa Agenzia ANSA