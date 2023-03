Incidente con la moto, Salvatore muore dopo 10 anni di coma. La sorella diventa infermiera per assisterlo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nell'estate di dieci anni fa, nel 2013, era rimasto gravemente ferito in un Incidente stradale, avvenuto a Palermo . La motocicletta su cui stava viaggiando si è scontrata in modo pesante, contro un'... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nell'estate di diecifa, nel 2013, era rimasto gravemente ferito in unstradale, avvenuto a Palermo . Lacicletta su cui stava viaggiando si è scontrata in modo pesante, contro un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - sole24ore : ?? Incidente ferroviario nella zona di Evangelismos, vicino Tempi, dove un treno passeggeri che trasportava centinai… - lulucastadiva : RT @Tg3web: Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le parole durissime… - iBukk : RT @Tg3web: Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le parole durissime… -