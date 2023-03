Inchiesta Covid: Conte, Speranza e Fontana indagati a Bergamo (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Dopo tre anni, la Procura di Bergamo chiude l'indagine sulla gestione del Covid nei primi mesi della pandemia nella provincia più colpita. Tra gli indagati figurano l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera. Nell'atto che chiude le indagini ci sono anche il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro, l'allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Franco Locatelli. In tutto gli indagati sono una ventina. C'è anche Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico nella prima fase dell'emergenza, tra gli indagati ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Dopo tre anni, la Procura dichiude l'indagine sulla gestione delnei primi mesi della pandemia nella provincia più colpita. Tra glifigurano l'ex premier Giuseppe, l'ex ministro della Salute Roberto, il presidente della Regione Lombardia Attilioe l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera. Nell'atto che chiude le indagini ci sono anche il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro, l'allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Franco Locatelli. In tutto glisono una ventina. C'è anche Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico nella prima fase dell'emergenza, tra gli...

