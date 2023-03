Inchiesta Covid Bergamo | Conte | “Tranquillo di fronte ai cittadini e disponibile a collaborare”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’di. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sonodial Paese e aiitaliani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Così in una nota il presidente del M5S Giuseppe, dopo che è stato fatto il suo nome tra i circa 20 indagati nell’sulla gestione della prima ondatain Bergamasca.

