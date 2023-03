Inchiesta Covid Bergamo, Conte: “Operato col massimo impegno”, Fontana “disponibile a collaborare” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’Inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver Operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Così in una nota il presidente del M5S Giuseppe Conte, dopo che è stato fatto il suo nome tra i circa 20 indagati nell’Inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid in Bergamasca. “Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto – afferma invece l’ex ministro della salute Roberto Speranza, anche lui indagato – Io ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’di. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per avercon ile con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Così in una nota il presidente del M5S Giuseppe, dopo che è stato fatto il suo nome tra i circa 20 indagati nell’sulla gestione della prima ondatain Bergamasca. “Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto – afferma invece l’ex ministro della salute Roberto Speranza, anche lui indagato – Io ...

