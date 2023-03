Incentivi autotrasporto 2023 | 10 mln di euro per l’acquisto di mezzi ecologici

(Di mercoledì 1 marzo 2023): il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) ha stanziato risorse economiche per un ammontare pari a 10 milioni dicon il fine di incentivarediad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa. Le domande per gliautotrasporti relativi al secondo periodo dovranno essere presentate nel periodo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Incentivi autotrasporto 2023: richieste dal 15 marzo - Marco02839896 : RT @mims_gov: #autotrasporto: incentivi per 10 milioni di euro per l’acquisto di mezzi ecologici. Piattaforma attiva dal 15 marzo al 28 apr… - ferpress : #Autotrasporto: incentivi per acquisto mezzi ecologici. Tra 15 marzo-28 aprile possibile presentare istanze - - mims_gov : #autotrasporto: incentivi per 10 milioni di euro per l’acquisto di mezzi ecologici. Piattaforma attiva dal 15 marzo… - giornalecomuni : #Autotrasporto: #incentivi per 10 mln di euro per l’acquisto di mezzi ecologici. Dal 15 marzo e fino al 28 aprile s… -

Glisono stabiliti dal D. M. 18 novembre 2021 n. 461, nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco ...148 del 7 aprile 2022per 10 mln di euro per l'acquisto di mezzi ecologici Questa finestra temporale da parte delle 6 previste per il periodo che va dal 2020 al 2026, per uno ...Per quanto riguarda i contributi alle imprese, a pesare sono soprattutto gliai nuovi ...ci sono le immancabili aliquote ridotte per i carburanti usati in agricoltura e nell'. ...

Incentivi autotrasporto 2023: richieste dal 15 marzo SicurAUTO.it

Tornano gli incentivi autotrasporto 2023: le richieste per la seconda finestra si aprono il 15 marzo, a disposizione 10 milioni di euro.Per correre ai ripari sono utili gli incentivi per i giovani che ambiscono a diventare ... per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e merci.