Incendio in un fienile a Sinalunga | due bovini morti carbonizzati

(Di mercoledì 1 marzo 2023) I Vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 1 marzo 2023, dalle 18 in poi per unche ha interessato unin località La Fratta, nel comune diL'articolo proviene da Firenze Post.

I vigili del fuoco del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano stanno intervenendo dalle 18 per un incendio che ha interessato una stalla. La Fratta, nel comune di Sinalunga. Le fiamme, al momento sotto controllo, ha colpito un mezzo agricolo e due bovini. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio, controllando il fienile e l'edificio adiacente con la termocamera.

SINALUNGA (SIENA) – I Vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 1 marzo 2023, dalle 18 in poi per un incendio che ha ...I vigili del fuoco del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano stanno intervenendo dalle 18 per un incendio che ha interessato un fienile a. La Fratta, nel comune di Sinalunga.