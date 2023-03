Incendio del resort in Kenya | morta la turista italiana ustionata

(Di mercoledì 1 marzo 2023) nell’scoppiato lo scorso 22 febbraio Lo scorso 22 febbraio, undi grosse dimensioni ha colpito la spiaggia di Watamu in, coinvolgendo duein una zona molto frequentata da turisti italiani. Le fiamme hanno completamente distrutto ilitaliano Barracuda e il ristorante sul mare delLily Palm. Nell’sono rimaste coinvolte due turiste italiane. Immediatamente soccorse, le due donne sono state trasferite allo Star Hospital di Malindi “non in pericolo di vita”, ma oggi la situazione per una delle due è precipitata. Michela, una trentanovennedi Sarnico, in provincia di Bergamo, è deceduta in seguito alle ustioni riportante nell’incidente. Nel frattempo, la donna era stata trasferita all’ospedale ...

È morta la turista italiana ricoverata in Kenya da 6 giorni dopo un incendio nel resort nel quale era in vacanza.