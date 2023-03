In trasferta è finalmente tornato ‘O surdato ‘nnammurato | cantiamolo anche a Napoli

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il soldato innamorato èa cantare sugli spalti partenopei. Addio all’incredibile (e plebeo) veto degli ultras di intonare Oi vita mia durante le partite del? Questo non è detto. Facciamo un attimo un passo indietro. È il minuto ’72 e al Picco di La Spezia si alza prima timido e poi sempre più forte il ritornello di ‘Oa fare da controcanto ai vergognosi cori razzisti dei tifosi liguri. Tempo un minuto e Kvara serve Osimhen per il definitivo 0-3 azzurro. A volte il fato sembra scherzare con una serie di fortunati eventi che nemmeno i film americani. Loro sputano razzismo e odio, noi rispondiamo con l’inno all’amore disinteressato e arriva un gol a ringraziarci. O a punire la hybris ingiustificata del pubblico spezzino. Tant’è. Poi, nelle varie trasferte Sassuolo compreso, la storia si ...

