In Serie A sono tornati i trequartisti, il Napoli domina proprio perché ne ha tanti (Gazzetta) (Di mercoledì 1 marzo 2023) I 10 sono tornati. Dopo essere stati offuscati per tanto tempo dall'utilizzo del 4-4-2 o del 4-3-3, la Serie A riscopre l'utilità del trequartista. La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al tema, riconducendo l'esplosione dei 10 all'utilizzo sempre più frequente del 3-4-2-1 da parte di molte squadre. "La tattica ha ridato loro importanza. sono sempre più numerose le squadre che adottano il 3-4-2-1. Un sistema digioco che costruisce un quadrilatero in mezzo al campo, con due mediani e due giocatori più avanzati, magari capaci anche di scambiarsi le posizioni". L'Atalanta ne ha diversi capaci di giocare in quelle posizioni. Li alterna come alterna 3-4-2-1 e 3-4-1-2, a seconda delle necessità. Sulla stessa linea, Mourinho ha progettato la Roma sull'inventiva di Pellegrini e Dybala.

