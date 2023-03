In Israele pena di morte per terrorismo | la protesta a Tel Aviv

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Inun Comitato ministeriale ha dato il via libera ad una proposta di legge che intende legalizzare ladiper le persone accusate di. Per questo centinaia di persone, a Tel, sono scese per strada e hanno dato il via a una. Per la giornata di oggi, infatti, è previsto il blocco delle strade e grandi manifestazioni in tutto il Paese.

In Israele pena di morte per terrorismo. Amnesty: «Apartheid» Il Manifesto

La polizia ha usato cannoni ad acqua, gas e arrestato decine di manifestanti pacifici in piazza per la “Giornata nazionale di fermo”. Il primo ministro e il titolare della Sicurezza nazion ...La polizia ha usato cannoni ad acqua, gas e arrestato decine di manifestanti pacifici in piazza per la “Giornata nazionale di fermo”. Il primo ministro e il titolare della Sicurezza nazion ...