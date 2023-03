In Iran studentesse avvelenate a scuola per impedire la loro istruzione [VIDEO] (Di mercoledì 1 marzo 2023) In questi giorni, decine di scuole femminili in Iran sono state colpite da avvelenamenti che sono stati documentati in VIDEO. Questi VIDEO, tra cui quelli rilanciati dall'attivista Masih Alinejad, mostrano le ambulanze che sono giunte per soccorrere le ragazze intossicate e le immagini di alcune di loro che hanno bisogno di cure in ospedale. L'articolo In Iran studentesse avvelenate a scuola per impedire la loro istruzione VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) In questi giorni, decine di scuole femminili insono state colpite da avvelenamenti che sono stati documentati in. Questi, tra cui quelli rilanciati dall'attivista Masih Alinejad, mostrano le ambulanze che sono giunte per soccorrere le ragazze intossicate e le immagini di alcune diche hanno bisogno di cure in ospedale. L'articolo Inperla

Iran: presidente Raisi chiede di far luce sugli avvelenamenti "Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha incaricato il ministro dell'Interno Ahmad Vahidi di indagare il più rapidamente possibile sui casi di avvelenamento delle studentesse in alcune scuole del Paese e di fornire informazioni documentate e continue al riguardo per "alleviare le preoccupazioni delle famiglie". E' quanto si legge sul sito web del presidente ... Iran, studentesse avvelenate a scuola per impedire la loro istruzione: 'Non respiro, non respiro' Gli avvelenamenti nelle scuole femminili in Iran sono iniziati a Qom - città di circa 1,2 milioni di abitanti considerata una città 'santa' - a dicembre, ma sono via via diventati più frequenti fino ... Aumentano i casi di studentesse avvelenate in Iran Teheran , 1. Nuovi sospetti casi di avvelenamento di studentesse in Iran, dopo quelli riportati dai media locali a Qom, a sud di Teheran. Secondo quanto riferito da Iran International, un video mostrerebbe ragazze adagiate a terra, nel cortile della ... Iran, studentesse in ospedale dopo aver inalato gas tossico - Medio Oriente Agenzia ANSA Alunne avvelenate in Iran per chiudere le scuole femminili In Iran, alunne sono state avvelenate a scuola ... E anche a Borujerd, un centinaio di studentesse sono state portate in ospedale con gli stessi sintomi. Qom come città dove si sono registrati tanti ...