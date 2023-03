In Corea del Sud la crisi demografica sta svuotando le pensioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Si prevede che il servizio pensionistico nazionale della Corea del Sud esaurirà i suoi fondi nel 2055, aumentando la pressione sul governo per attuare la riforma delle pensioni di fronte alle basse nascite e all’invecchiamento della popolazione nella quarta economia più grande dell’Asia. Il deficit pensionistico aumenterà dal 2041 prima di svuotare completamente i fondi statali nel 2055, secondo il National Pension Service (NPS). La popolazione in età lavorativa della Corea del Sud costituiva il 71,7% della popolazione attiva nel 2021, ma si prevede che tale quota diminuirà al 51,3% entro il 2050, secondo i dati del governo. Il numero di sudCoreani di età superiore ai 65 anni aumenterà da 8,53 milioni nel 2021 a 17,22 milioni nel 2040 e potrebbe rappresentare il 43,9% ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Si prevede che il serviziostico nazionale delladel Sud esaurirà i suoi fondi nel 2055, aumentando la pressione sul governo per attuare la riforma delledi fronte alle basse nascite e all’invecchiamento della popolazione nella quarta economia più grande dell’Asia. Il deficitstico aumenterà dal 2041 prima di svuotare completamente i fondi statali nel 2055, secondo il National Pension Service (NPS). La popolazione in età lavorativa delladel Sud costituiva il 71,7% della popolazione attiva nel 2021, ma si prevede che tale quota diminuirà al 51,3% entro il 2050, secondo i dati del governo. Il numero di sudni di età superiore ai 65 anni aumenterà da 8,53 milioni nel 2021 a 17,22 milioni nel 2040 e potrebbe rappresentare il 43,9% ...

