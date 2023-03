Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perfextnoww : tra scuola, patente e compleanno non ne posso più. se arrivo viva a fine marzo è un miracolo - Zanarabes17 : @Julio_Arnes @StanisLaRochele Revocata patente di tifo, avvocato trucco avvisato, querela in arrivo - DiabolMark : @SalvOasi @Maurizi68978529 La cosa oscena, peraltro, è che ti tenevi la patente con quella foto finché campavi. Inf… - zukoxmoony : @softbbucky stressata tra maturità in arrivo e patente, tu?? - alwayswmat : io all’esame di patente non ci arrivo viva -

Due anni di reclusione, pena sospesa, e sospensione della patente per due anni e 6 mesi per F. B., ... L'impatto è fortissimo, l'immediato arrivo dei soccorsi e il ricovero in rianimazione non bastano ...

In arrivo la patente digitale europea, ecco cos'è e cosa cambia Tag24

La direttiva della Commissione europea prevede anche tolleranza zero per i neopatentati alla guida in stato di ebbrezza e una valutazione più mirata dell'idoneità medica ...Una patente di guida digitale, che si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line. È una delle idee che la Commissione Europea avanza in ...