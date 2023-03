Impresa Napoli, ma Spalletti non come Sarri: ai tempi c’era la Juve da battere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Corriere del Mezzogiorno – . L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Corriere del Mezzogiorno – . L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Non solo far gol: anche fare un tiro contro il Napoli è diventata un'impresa - tuttonapoli : Non solo far gol: anche fare un tiro contro il Napoli è diventata un'impresa - SteAsroma1927 : @Ern4Pel Le ultime uscite so la sconfitta a napoli, la sconfitta co le riserve in coppa, la sconfitta a Salisburgo,… - Danielino808911 : @SteAsroma1927 @AliprandiJacopo Col Salisburgo hai perso ma sei passato..quindi alla fine ai vinto... Guarda le par… - alessia_1405 : @GA7_Official Dipingere il Napoli, sta grande partita, sta grande impresa, il trionfo di Sorrento e nel frattempo:??… -