Imprenditrice a 11 anni: guadagna 200 mila euro al mese, la storia è incredibile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una bambina australiana è una piccola influencer dagli astronomici guadagni. Ecco come ha fatto a diventare così ricca. Ormai il mondo pullula di baby influencer, ma non tutti sono fortunati o capaci come la protagonista di questa vicenda, una ragazzina australiana che porta a casa un salario maggiore di un CEO di qualche azienda. Ma com'è possibile che, ancora così piccola abbia già da parte una cospicua fortuna? Bambina australiana guadagna più di un manager-Fonte: Instagram-pixiecurtis-ILoveTrading.itSiamo abituati ai profitti da urlo di calciatori, imprenditori, ma che una bambina che non ha ancora finito il normale percorso scolastico abbia un'entrata mensile di 200 mila euro lascia tutti allibiti. Tutto questo grazie ai social, terreno di caccia dove chiunque può ritagliarsi un angolo di celebrità. Una undicenne australiana ha ...

