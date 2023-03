Immigrazione | Schlein “Da Piantedosi parole indegne | si dimetta”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono rimasta molto colpita dalle sue. Credo che le sue dichiarazioni dopo la strage di Crotone siano suonate a tutta Italiadi un ministro, disumane e totalmente inaccettabili e non adeguate al ruolo. Le persone che partono fuggono da qualcosa, da situazioni che lei dall'alto dei suoi privilegi probailmente non ha mai visuto neanche da lontano Queste dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli.Quindi voglio chiederle chi è lei per stabilire che cosa giustifichi o meno la disperazone se la scelta è molto spesso tra il richio di morte per tortura o il rischio in mare. Perchè non si è fatto l'altra domanda, quella giusta, cioè quale alternativa hanno e cosa le istituzioni itaiane ed eurpeee possono fare per coswtuire un'alernativa per chi fugge in cerca di protezione internazonale e ne ha diritto”. Così la ...