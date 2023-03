Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La barca del Pd ha cambiato comandante ma Schlein, prima di parlare dei contenuti, dovrà risolvere la questione delle poltrone. Sì perchè un conto è presentarsi agli iscritti e agli elettori come la candidata libera dalle correnti, un conto è fare il segretario di un partito che dentro di sé ha diverse anime. Non è un caso se alcuni esponenti, vedi Fioroni, se ne sono già andati e altri, vedi il sindaco di Bergamo Gori, stanno alla finestra per vedere che piega prenderà il nuovo partito. Chi invece è rimasto ha già iniziato a mandare messaggi per sondare il terreno come ha fatto Lorenzo Guerini. Avvertimenti che Schlein non potrà ignorare se non vorrà essere inglobata dalle questioni interne.