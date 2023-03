Ilary Blasi, quanto costa davvero la sua parrucchiera? Cifre da non credere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per aver questo look la Blasi non bada a spese ma il suo grande conto in banca certamente non glielo impedisce. Ilary Blasi è una delle conduttrice più amate e seguite dell’intrattenimento televisivo. La donna nell’ultimo anno è stata letteralmente sulla bocca di tutti per la sua separazione da Francesco Totti, suo marito per vent’anni con il quale ha avuto tre figli. I due si sono resi protagonisti di una clamorosa battaglia legale che continua a dominare le pagine scandalistiche nostrane. Ma la Blasi è nota non solo per la sua storica storia con il pupone e per la conduzione di programmi di successo come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi ma anche il suo aspetto impeccabile e bellissimo. Per raggiungere il suo look super glamour Ilary Blasi è ricorsa ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per aver questo look lanon bada a spese ma il suo grande conto in banca certamente non glielo impedisce.è una delle conduttrice più amate e seguite dell’intrattenimento televisivo. La donna nell’ultimo anno è stata letteralmente sulla bocca di tutti per la sua separazione da Francesco Totti, suo marito per vent’anni con il quale ha avuto tre figli. I due si sono resi protagonisti di una clamorosa battaglia legale che continua a dominare le pagine scandalistiche nostrane. Ma laè nota non solo per la sua storica storia con il pupone e per la conduzione di programmi di successo come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi ma anche il suo aspetto impeccabile e bellissimo. Per raggiungere il suo look super glamourè ricorsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una cena tra amici in zona Eur, con la presenza di Blasi e Mammucari. Le ultime ore di Tamara Pisnoli prima di rice… - Luca_zone : RT @fanpage: Una cena tra amici in zona Eur, con la presenza di Blasi e Mammucari. Le ultime ore di Tamara Pisnoli prima di ricevere la con… - milafiordalisi : La Roma bene. - infoitcultura : Isola dei Famosi, “Ilary Blasi e Alvin non vogliono più lavorare insieme” - cordismei : Chiara si sente molto Ilary Blasi, ma senza ex come Totti, senza Rolex (di Totti), senza borsette (rubate da Totti)… -