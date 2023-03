Il Virtual Taekwondo ai giochi olimpici di Esports 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il CIO ha annunciato che il Virtual Taekwondo sarà uno dei nove giochi in evidenza alle Olympic Esports Series 2023, una competizione sportiva Virtuale e simulata globale creata dal CIO in ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il CIO ha annunciato che ilsarà uno dei novein evidenza alle OlympicSeries, una competizione sportivae e simulata globale creata dal CIO in ...

Il Virtual Taekwondo ai giochi olimpici di Esports 2023

Il CIO ha annunciato che il Virtual Taekwondo sarà uno dei nove giochi in evidenza alle Olympic Esports Series 2023, una competizione sportiva virtuale e simulata globale creata dal CIO in collaborazione con le Federazioni.

Come saranno le Olimpiadi degli esport

A questi se ne aggiungeranno altri 5, ovvero danza con Just Dance, scacchi con Chess.com (con dispositivo mobile o computer), taekwondo con World Taekwondo e Virtual Taekwondo, tennis con Tennis.