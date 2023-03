Il viaggio del papa in Ungheria, tra democrazie illiberali e pace dei popoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si avvicina il decimo anniversario del pontificato di Francesco, l’occasione per rinfrescare la memoria e ricordarsi anche della lunga stagione in cui il “papa socialista”, o peggio, aveva una sorta di contraltare cattolico, il premier ungherese Viktor Orbàn. Era un vessillo per molti, il “defensor fidei”, davanti al “lassismo dottrinale” del papa. Già allora la sua dottrina però contemplava quel connotato di “democrazia illiberale”, come lui stesso ha detto più volte, che poi lo ha condotto con una certa coerenza a divenire l’avamposto o il terminale o l’amico, come si preferisca dire, di Putin nell’Unione europea. In questo tragitto Orbàn si capisce. Da quando l’imminente visita di Francesco è stata ufficialmente confermata essa viene criticata in particolare da chi sosteneva Orbàn. Si può anche dire che ci torni, sebbene il precedente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si avvicina il decimo anniversario del pontificato di Francesco, l’occasione per rinfrescare la memoria e ricordarsi anche della lunga stagione in cui il “socialista”, o peggio, aveva una sorta di contraltare cattolico, il premier ungherese Viktor Orbàn. Era un vessillo per molti, il “defensor fidei”, davanti al “lassismo dottrinale” del. Già allora la sua dottrina però contemplava quel connotato di “democrazia illiberale”, come lui stesso ha detto più volte, che poi lo ha condotto con una certa coerenza a divenire l’avamposto o il terminale o l’amico, come si preferisca dire, di Putin nell’Unione europea. In questo tragitto Orbàn si capisce. Da quando l’imminente visita di Francesco è stata ufficialmente confermata essa viene criticata in particolare da chi sosteneva Orbàn. Si può anche dire che ci torni, sebbene il precedente ...

