"Il vero sconfitto è il M5S". La profezia di Renzi sui grillini (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le primarie del Partito Democratico sono appena finite ma già si delineano gli scenari della futura politica italiana. Uno dei primi a parlare è Matteo Renzi che gongola per la vittoria di Schlein. Secondo il leader di Italia Viva, infatti, ora si aprono spazi insperati per il Terzo Polo che potrà diventare il vero polo riformista della politica italiana. Discorso diverso, invece, per il Movimento Cinque Stelle che si scontrerà con la nuova linea dem e potrebbe avere la peggio. «Nel settembre 2019 la scissione ha iniziato un percorso che la vittoria di Schlein ha chiuso. Oggi il Pd riformista non esiste più. Esiste un partito di sinistra sinistra che merita rispetto e che diventerà competitor diretto del Movimento Cinque Stelle. Complimenti a Elly per la vittoria, per noi adesso si apre una stagione entusiasmante». Così Matteo Renzi al ...

